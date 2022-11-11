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Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят ВСУ, - ГУР

Фото: Херсон возвращается под контроль Украины (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Херсон возвращается под контроль украинских войск. ВСУ уже заходят в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР МО.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены", - говорится в сообщении.

Оккупантов призывают сдаться

В свою очередь в разведке предупредили, что каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен.

"У вас есть единственный шанс избежать гибели - немедленно сдаться в плен", - предупредили россиян в ГУР.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что украинские войска вошли в Херсон.

После этого украинские военные прокомментировали ситуацию в Херсоне. В частности, в ОК "Юг" отмечали, что пока продолжается боевая работа, а потому необходимо соблюдать информационную тишину.

К слову, город Херсон был оккупирован российскими войсками еще со 2 марта 2022 года. Теперь же местные жители делятся кадрами из города, над которым уже снова развевается флаг Украины.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте по ссылке в нашем материале.

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