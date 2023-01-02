Херсон с начала вторжения покинули более 200 тысяч украинцев

Численность населения Херсона в начале полномасштабного вторжения россиян составляла более 330 тысяч человек. Однако с 24 февраля 2022 года их количество сократилось более чем в пять раз.

По его словам, в настоящее время в деоккупированном Херсоне остается около 60-70 тысяч жителей. При этом он призывает не спешить возвращаться в город, так как находится под постоянными обстрелами и там опасно.

"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тыс. человек, сейчас примерно 60-70 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-то другие условия не позволяют это сделать. Есть те , которые просто остаются, потому что считают это нормой", - сказал он.

Плетенчук отметил, что чаще всего обстрелам подвергаются места с наибольшим скоплением людей - рынок и один из нескольких работающих магазинов.