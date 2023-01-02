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Херсон с начала вторжения покинули более 200 тысяч украинцев

Фото: в Херсоне осталось около 60-70 тысяч украинцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Численность населения Херсона в начале полномасштабного вторжения россиян составляла более 330 тысяч человек. Однако с 24 февраля 2022 года их количество сократилось более чем в пять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера комендатуры обороны Херсона Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.

По его словам, в настоящее время в деоккупированном Херсоне остается около 60-70 тысяч жителей. При этом он призывает не спешить возвращаться в город, так как находится под постоянными обстрелами и там опасно.

"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тыс. человек, сейчас примерно 60-70 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-то другие условия не позволяют это сделать. Есть те , которые просто остаются, потому что считают это нормой", - сказал он.

Плетенчук отметил, что чаще всего обстрелам подвергаются места с наибольшим скоплением людей - рынок и один из нескольких работающих магазинов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину похитили в Херсонской области 1100 человек. По состоянию на 2 января 2023 года удалось уволить 638 граждан.

Также известно, что российские военные нанесли удар по Херсону прямиком в новогоднюю ночь, в результате чего погиб человек.

А вот 29 декабря захватчики 81 раз обстреляли территорию Херсонской области.

В частности, кафиры атаковали областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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Херсон