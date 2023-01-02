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Стало известно, сколько херсонцев оккупанты держат в плену

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Херсон, Понедельник 02 января 2023 19:32
Стало известно, сколько херсонцев оккупанты держат в плену Фото: в плену россиян находятся 474 жителей Херсонской области (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину похитили в Херсонской области 1100 человек. По состоянию на 2 января 2023 года удалось освободить 638 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Херсонской областной прокуратуры Анастасии Весиловской "Общественному".

По ее словам, россияне похищали глав городов, председателей сельсовета и их заместители, старост сел. Кроме этого в плен были захвачены 76 правоохранителей и четыре священнослужителя.

"Сейчас следствию известно об увольнении 638 граждан, оккупанты продолжают незаконно удерживать 474 человека. В настоящее время правоохранители принимают меры для установления места нахождения этих людей, продолжаются досудебные расследования", - сказала Весиловская.

В канун Нового года РБК-Украина сообщало, что в Офисе президента Украины назвали количество украинцев , еще находящихся в российском плену - более 3 тысяч украинских военных. Еще около 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

Также в 2022 году из вражеского плена домой вернулись 1596 украинцев.

Кроме того, мы писали, что Минцифры разработало "Персонального менеджера" для освобожденных из российского плена. Он помогает людям восстановить документы.

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