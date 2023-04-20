Henkel утвердила продажу своего бизнеса в России

"Henkel подписала соглашение о продаже своей деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года компания объявила о решении уйти из России", - сказано в сообщении.

При этом в компании отмечают, что в консорциум, который приобретает бизнес, входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Все покупатели имеют связи в западных странах и не находятся под санкциями ЕС и США.

Согласованная стоимость продажи бизнеса Henkel в России составила 54 миллиарда рублей, что соответствует примерно 600 миллионам евро. При этом органы страны-агрессора уже одобрили сделку.