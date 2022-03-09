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Heineken припиняє продажі і виробництво свого пива в Росії

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Москва, Середа 09 березня 2022 11:02
Heineken припиняє продажі і виробництво свого пива в Росії Фото: Heineken припиняє продажі і виробництво в Росії (pixabay)
Автор: Олександр Білоус

Голландська пивоварна компанія заявила, що припиняє продаж, виробництво і рекламу пива своєї марки Heineken в країні. Heineken став останнім великим брендом, який припинив свою діяльність в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Heineken також зробить негайні кроки, щоб захистити свої операції в Росії від свого більш широкого бізнесу, і заявила, що більше не буде "приймати будь-яку чисту фінансову вигоду, отриману від наших операцій в Росії". Heineken вже оголосила про плани зупинити все нові інвестиції та експорт в Росію.

Це сталося, коли Mcdonald's і Starbucks заявили, що закривають свої ресторани і кафе в Росії, а Coca-Cola припиняє свою діяльність там у відповідь на вторгнення Росії в Україну. PepsiCo також відкликає деякі продукти з країни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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