Со второй попытки. Heineken уйдет с российского рынка в ближайшие полгода
Пивоваренная компания Heineken из Нидерландов планирует уйти с российского рынка и продать свой бизнес в стране в первой половине 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах и со значительными финансовыми потерями для компании", - говорится в заявлении Heineken.
Интересно, что компания еще в марте 2022 года дала обещание своим инвесторам покинуть рынок страны-агрессора.
В компании также заявили, что ожидают убытков в размере 300 млн евро при его продаже уже в первой половине 2023 года.
"Тем временем наши местные коллеги делают все возможное, чтобы сохранить бизнес, избежать национализации и обеспечить, чтобы их средства к существованию не подвергались риску", - сообщает пресс-служба компании.
Ранее сообщалось, что пивоваренная компания Heineken решила полностью прекратить свою деятельность в России и передать бизнес новому владельцу.
Также мы писали, что Heineken прекращает продажу, производство и рекламу пивной продукции принадлежащих ей брендов в России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.