В Хайфе после удара Ирана остановился нефтеперерабатывающий завод, - СМИ

В результате иранского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфском заливе все его объекты остановились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Тель-Авивская фондовая биржа Базан утверждает, что в результате иранского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфском заливе все ее объекты были остановлены.

Кроме того, известно, что ночью в результате ракетного удара Ирана по НПЗ погибли три человека.

В своем заявлении Базан отмечает, что "в результате повреждения объектов электростанция была значительно повреждена, и поэтому все объекты нефтеперерабатывающего завода и дочерних компаний были остановлены".