В Хайфі після удару Ірану зупинився нафтопереробний завод, - ЗМІ
В результаті іранського удару по нафтопереробному заводу в Хайфській затоці всі його об'єкти зупинились.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Тель-Авівська фондова біржа Базан стверджує, що в результаті іранського удару по нафтопереробному заводу в Хайфській затоці всі її об'єкти були зупинені.
Крім того, відомо, що вночі внаслідок ракетного удару Ірану по НПЗ загинули троє людей.
У своїй заяві Базан зазначає, що "внаслідок пошкодження об'єктів електростанція була значно пошкоджена, і тому всі об'єкти нафтопереробного заводу та дочірніх компаній були зупинені".
Базан також додає, що наразі співпрацює з Ізраїльською електричною компанією над відновленням електропостачання об'єкта.
Ізраїль атакував Іран
Зауважимо, що 13 червня Ізраїль в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.
Відомо, що удар Ізраїлю по Ірану готувався вісім місяців.
Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.
Детальніше про п'ятничну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що сьогодні Іран підтвердив загибель керівника ракетної програми Корпусу вартових ісламської революції та кількох його заступників.
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