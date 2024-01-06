"Пусть понервничают". Гуменюк назвала цель удара по пункту управления под Севастополем

"Наша боевая работа базируется как раз на том, чтобы действовать по конкретным точкам и вычисляемым объектам с учетом того, что враг может скрываться за мирным населением. Поэтому будем надеяться, что разведданные нам позволят сделать объемные выводы, чтобы убедиться, что управление войсками враг теряет продуктивно при нашей работе", - сказала спикер.

По ее словам, информация о том, что это был командный пункт соединения оккупационных войск, предварительная. Окончательные сведения уточняются.

Гуменюк также прокомментировала распространяющуюся сетью информацию о том, что пораженный пункт управления под Севастополем отвечал за защищенный канал связи с Кремлем. Она не исключает этого, отмечая, что данные уточняются. Но спикер подчеркнула, целью операции было лишение оккупантов связи на южном направлении.

"Но цель была именно такова: лишить южного направления, в частности, управления. А связь - это нервы военной операции, поэтому пусть нервничают", - заявила она.

Взрывы в Крыму

4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 оккупанта и российский полковник.

Кроме того, в сети сообщают, что якобы в результате ударов по Крыму погиб начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Но Гуменюк пока не подтверждает эту информацию.