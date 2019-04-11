Хавбек "Динамо" Гармаш дискваліфікований на чотири матчі

Фото: 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Покарання було за агресивну поведінку в чвертьфінальному матчі Кубка України

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України на своєму засіданні ухвалив рішення покарати гравця "Динамо" Дениса Гармаша. Про це повідомляється на сайті ФФУ.

Півзахисник, який був вилучений з поля за агресивну поведінку проти форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса після зупинки гри в матчі 1/4 фіналу Кубка України, відсторонений на чотири матчі.

Покарання розповсюджується на поєдинки всіх внутрішніх змагань, у яких бере участь команда "Динамо". А значить Гармаш точно не зіграє в іграх проти "Маріуполя", "Шахтаря", "Львова" та "Олександрії".

Нагадаємо, у найближчому матчі проти "Маріуполя" "Динамо" не зможе розраховувати на чотирьох гравців основи.