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Хавбек "Динамо" Гармаш дискваліфікований на чотири матчі

Новини » Спорт    11.04.2019 - 16:09
Хавбек "Динамо" Гармаш дискваліфікований на чотири матчі
Фото: 1/4 фіналу Кубка України "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Покарання було за агресивну поведінку в чвертьфінальному матчі Кубка України

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України на своєму засіданні ухвалив рішення покарати гравця "Динамо" Дениса Гармаша. Про це повідомляється на сайті ФФУ.

Півзахисник, який був вилучений з поля за агресивну поведінку проти форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса після зупинки гри в матчі 1/4 фіналу Кубка України, відсторонений на чотири матчі.

Покарання розповсюджується на поєдинки всіх внутрішніх змагань, у яких бере участь команда "Динамо". А значить Гармаш точно не зіграє в іграх проти "Маріуполя", "Шахтаря", "Львова" та "Олександрії".

Нагадаємо, у найближчому матчі проти "Маріуполя" "Динамо" не зможе розраховувати на чотирьох гравців основи.

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