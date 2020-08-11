Хасидам можуть заборонити в’їзд до України у разі порушення карантину

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань. Держкомісія поручила інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

Про це написав на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Цього року у вересні очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. У зв’язку з цим Державна комісія поручила:

Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію по інформуванню іноземних громадян щодо карантину в Україні;

Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана;

Державній прикордонній службі розробиту пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликає заборонити поїздки хасидів в Умань.

Раніше повідомлялось, що уряд України вивчить питання можливості приїзду паломників-хасидів, для цього проведуть кілька комісій.