Хасидам можуть заборонити в’їзд до України у разі порушення карантину

Цього року у вересні очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів
На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань. Держкомісія поручила інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.
Про це написав на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Цього року у вересні очікується від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів. У зв’язку з цим Державна комісія поручила:
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликає заборонити поїздки хасидів в Умань.
Раніше повідомлялось, що уряд України вивчить питання можливості приїзду паломників-хасидів, для цього проведуть кілька комісій.