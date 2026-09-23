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49-летний израильтянин исчез после поездки в Умань: что говорят в ГПСУ

13:35 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
49-летний израильтянин исчез после поездки в Умань: что говорят в ГПСУ Фото: в ГПСУ объяснили информацию об исчезновении хасида (rbc ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

49-летний гражданин Израиля приехал в Умань на Рош га-Шана (главный праздник в иудаизме), а обратно так и не вернулся - после проверки на границе его мобилизовали.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Что случилось на границе

СМИ сообщали, что хасид Йонатан Карлинский приехал в Умань из Израиля на празднование еврейского Нового года. На обратном пути автобус с паломниками остановился на пункте пропуска на границе с Румынией.

Во время проверки документов мужчина был задержан. По данным израильского издания Mako, ссылающегося на осведомленные источники, проблема возникла после того, как Карлинский заговорил с украинскими полицейскими на украинском языке.

"Он допустил большую ошибку [...] Он хотел быть вежливым, а это закончилось его задержанием. Они поняли, что он, вероятно, гражданин Украины, родившийся в этой стране, и задержали его для допроса. Он думал, что если имеет израильское гражданство, то имеет иммунитет. Что его не задержат", - рассказал собеседник издания.

Что говорят в ГНСУ

ГНСУ объяснила: во время оформления выяснилось, что у мужчины также есть гражданство Украины. Кроме того, он находился в розыске - соответствующая запись содержалась в реестрах военнообязанных.

Согласно законодательству, пограничники передали его представителям Национальной полиции для дальнейшей проверки.

С момента задержания связь с Карлинским оборвалась. Родственники и друзья обратились в Министерство иностранных дел Израиля с просьбой помочь освободить его и вернуть домой.

Позже появилась информация о том, что мужчину решили мобилизовать. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

В Израиль Карлинский уехал еще 14 лет назад. В этом году он вернулся в Украину исключительно на праздник.

Пограничная служба подчеркнула: иностранных граждан во время пересечения границы не проверяют по военному учету в Украине. Это не входит в полномочия пограничников.

ГНСУ также подчеркнула, что не проводит никаких мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска. Поэтому, по версии службы, говорить о "мобилизации иностранца" некорректно.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс опроверг фейки о давлении ЕС на Украину по мобилизации .

По его словам, Брюссель не заставляет Киев призывать женщин и не вмешивается в мобилизационные процессы.

Как сообщало РБК-Украина, Нацполиция получила от ТЦК более 1,5 миллиона обращений по розыску уклонистов от мобилизации только с начала года.

С начала военного положения полицейские открыли более 20 тысяч уголовных производств по таким делам.

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