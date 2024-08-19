Харрис прибыла в Чикаго, чтобы выступить на съезде Демократической партии, - СМИ

Предстоящее выступление Харрис, возможно, самый важный момент в ее короткой предвыборной кампании против кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

В частности, вице-президент дала Демократической партии новую жизнь после удивительного месяца, в течение которого она сменила президента Джо Байдена на вершине списке и потеснила своего соперника Трампа в опросах.

Также издание отмечает, что по пути в Чикаго Харрис остановилась в решающем колеблющемся штате Пенсильвания, где Трамп победил в 2016 году, а Байден - в 2020. После отправилась в однодневную автобусную экскурсию, чтобы не отстать от графика.

В сопровождении своего напарника Тима Уолца, они отправились из Питтсбурга на автобусе, украшенном их именами, в ряд городов так называемого "ржавого пояса". Поездка имела цель привлечь избирателей из числа "синих воротничков".

В то же время Харрис настаивает на том, что Трамп по-прежнему является фаворитом и она будет вести активную кампанию, поскольку до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, осталось всего 79 дней.

"Я считаю нас аутсайдерами, нам предстоит проделать огромную работу, чтобы заслужить голоса американского народа. Вот почему мы сегодня в этом автобусном туре", - сказала Харрис журналистам в Пенсильвании.