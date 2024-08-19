Харріс прибула до Чикаго, щоб виступити на з'їзді Демократичної партії, - ЗМІ

Майбутній виступ Харріс, можливо, найважливіший момент у її короткій передвиборчій кампанії проти кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Зокрема, віце-президент дала Демократичній партії нове життя після дивовижного місяця, протягом якого вона змінила президента Джо Байдена на вершині списку та потіснила свого суперника Трампа у опитуваннях.

Також видання зазначає, що на шляху до Чикаго Харріс зупинилася у вирішальному штаті Пенсільванія, що коливається, де Трамп переміг у 2016 році, а Байден - у 2020. Після вирушила в одноденну автобусну екскурсію, щоб не відстати від графіка.

У супроводі свого напарника Тіма Уолца, вони вирушили з Піттсбурга автобусом, прикрашеним їхніми іменами, у низку міст так званого "іржавого пояса". Поїздка мала на меті залучити виборців із числа "синіх комірців".

У той же час Харріс наполягає на тому, що Трамп, як і раніше, є фаворитом і вона вестиме активну кампанію, оскільки до виборів президента США, які пройдуть 5 листопада, залишилося всього 79 днів.

"Я вважаю нас аутсайдерами, ми маємо зробити величезну роботу, щоб заслужити голоси американського народу. Ось чому ми сьогодні в цьому автобусному турі", - сказала Харріс журналістам у Пенсільванії.