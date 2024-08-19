ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ссора Трампа и губернатора Джорджии может повлиять на результаты выборов в штате, - СМИ

Понедельник 19 августа 2024 02:10
UA EN RU
Ссора Трампа и губернатора Джорджии может повлиять на результаты выборов в штате, - СМИ Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и губернатором Джорджии Брайаном Кемпом возник публичный конфликт. Ссора может повлиять на результаты выборов в этом ключевом штате.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщается, Трамп разозлился на однопартийца еще в начале 2024 года. Причиной стало то, что Кемп пропустил мероприятие по сбору средств на избирательную кампанию кандидата от республиканцев, а также митинг в Джорджии.

За несколько дней до этого жена Кемпа, Марти, сказала местному тележурналисту, что она хотела бы видеть кандидатом в президенты США своего мужа, а не голосовать за Трампа.

После этого бывший президент США попросил помощника в самолете распечатать копию новостного репортажа. Трамп назвал комментарий первой леди Джорджии "ужасным" и спросил других на борту самолета, включая Майкла Уотли (главу Национального комитета Республиканской партии), как ему следует реагировать.

Союзники Трампа обеспокоенные тем, что вражда между с популярным губернатором колеблющегося штата может навредить избирательной кампании, призвали его воздержаться от комментариев. Республиканцы в Джорджии изо всех сил пытались еще больше ослабить напряженность между Трампом и Кемпом перед выборами в ноябре, в том числе на апрельском благотворительном обеде в Бакхеде.

Однако на митинге в начале августа Трамп совершил именно то, чего боялись республиканцы. Экс-президент назвал Кемпа "плохим парнем", "неверным человеком и очень посредственным" губернатором. Кроме того, Трамп обозвал Кемпа "мелким".

Politico пишет, что откровения бывшего президента США и ныне кандидата могут ознаменовать переломный момент в его президентской кампании в ключевом штате.

Издание отмечает, что Кемп не только контролирует процесс обеспечения явки избирателей в Джорджи, но имеет опыт работы с "традиционными" республиканцами, и независимыми избирателями, на которых рассчитывает Трамп для победы на выборах в колеблющимся штате.

После митинга экс-президента, даже его советники поняли, что он зашел слишком далеко.

"Штаб Трампа обзванивал законодателей (штата - ред.) с просьбой опубликовать положительные отзывы о митинге в социальных сетях, но им ответили отказом", - сказал представитель Республиканской партии Джорджии на условиях анонимности.

Издание добавило, что как в других штатах, так и в Джорджии, Трамп потерял убедительное лидерство в опросах общественного мнения. Это стало после того, когда вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии.

Выборы в США

Отметим, что выборы президента США состоятся 5 ноября этого года. Новоизбранный президент и вице-президент вступят в должность после инаугурации, 20 января 2025 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Камала Харрис, вероятно, проведет два раунда теледебатов со своим оппонентом Дональдом Трампом. Первый должен состояться уже 10 сентября, на канале ABC News.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Выборы в США
NEWS
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
Силы обороны ударили по комбинату "Кавказ" в Ростовской области
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении