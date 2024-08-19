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Харрис прибыла в Чикаго, чтобы выступить на съезде Демократической партии, - СМИ

Понедельник 19 августа 2024 05:59
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Харрис прибыла в Чикаго, чтобы выступить на съезде Демократической партии, - СМИ Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Камала Харрис прибыла в Чикаго в преддверии своего звездного выступления на Национальном съезде Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Предстоящее выступление Харрис, возможно, самый важный момент в ее короткой предвыборной кампании против кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

В частности, вице-президент дала Демократической партии новую жизнь после удивительного месяца, в течение которого она сменила президента Джо Байдена на вершине списке и потеснила своего соперника Трампа в опросах.

Также издание отмечает, что по пути в Чикаго Харрис остановилась в решающем колеблющемся штате Пенсильвания, где Трамп победил в 2016 году, а Байден - в 2020. После отправилась в однодневную автобусную экскурсию, чтобы не отстать от графика.

В сопровождении своего напарника Тима Уолца, они отправились из Питтсбурга на автобусе, украшенном их именами, в ряд городов так называемого "ржавого пояса". Поездка имела цель привлечь избирателей из числа "синих воротничков".

В то же время Харрис настаивает на том, что Трамп по-прежнему является фаворитом и она будет вести активную кампанию, поскольку до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, осталось всего 79 дней.

"Я считаю нас аутсайдерами, нам предстоит проделать огромную работу, чтобы заслужить голоса американского народа. Вот почему мы сегодня в этом автобусном туре", - сказала Харрис журналистам в Пенсильвании.

Напомним, что Камала Харрис, скорее всего, проведет два раунда дебатов с своим оппонентом на пост президента США Дональдом Трампом. Первый ожидается уже 10 сентября, на канале ABC News.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ссора между Трампом и губернатором Джорджии может повлиять на результаты выборов в ключевом штате.

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