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Харріс прибула до Чикаго, щоб виступити на з'їзді Демократичної партії, - ЗМІ

Понеділок 19 серпня 2024 05:59
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Харріс прибула до Чикаго, щоб виступити на з'їзді Демократичної партії, - ЗМІ Фото: віце-президент США Камала Харріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Харріс прибула до Чикаго напередодні свого зіркового виступу на Національному з'їзді Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Майбутній виступ Харріс, можливо, найважливіший момент у її короткій передвиборчій кампанії проти кандидата від республіканців Дональда Трампа.

Зокрема, віце-президент дала Демократичній партії нове життя після дивовижного місяця, протягом якого вона змінила президента Джо Байдена на вершині списку та потіснила свого суперника Трампа у опитуваннях.

Також видання зазначає, що на шляху до Чикаго Харріс зупинилася у вирішальному штаті Пенсільванія, що коливається, де Трамп переміг у 2016 році, а Байден - у 2020. Після вирушила в одноденну автобусну екскурсію, щоб не відстати від графіка.

У супроводі свого напарника Тіма Уолца, вони вирушили з Піттсбурга автобусом, прикрашеним їхніми іменами, у низку міст так званого "іржавого пояса". Поїздка мала на меті залучити виборців із числа "синіх комірців".

У той же час Харріс наполягає на тому, що Трамп, як і раніше, є фаворитом і вона вестиме активну кампанію, оскільки до виборів президента США, які пройдуть 5 листопада, залишилося всього 79 днів.

"Я вважаю нас аутсайдерами, ми маємо зробити величезну роботу, щоб заслужити голоси американського народу. Ось чому ми сьогодні в цьому автобусному турі", - сказала Харріс журналістам у Пенсільванії.

Нагадаємо, що Камала Гарріс, найімовірніше, проведе два раунди дебатів зі своїм опонентом на пост президента США Дональдом Трампом. Перший очікується вже 10 вересня, на каналі ABC News.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сварка між Трампом і губернатором Джорджії може вплинути на результати виборів у ключовому штаті.

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