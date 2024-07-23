Кандидат в президенты США от демократов будет выдвинут до 7 августа, - NYT

Демократическая партия выберет своего кандидата в президенты США в ходе онлайн-голосования до 7 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

NYT добавило, что выдвижение кандидата в президенты в ходе виртуального голосования произойдет за несколько недель до того, как делегаты соберутся в Чикаго 19 августа. Это в свою очередь сведет съезд к чисто церемониальной функции.

Также представители партии, принявшие участие в телефонном разговоре, заявили, что кандидат на пост вице-президента тоже может быть выдвинут к 7 августа. При этом кандидат на пост президента, которым на данным момент почти наверняка станет действующая вице-президент Камала Харрис, будет иметь право влиять на то, когда будет выбрал и проголосован делегатами кандидат в вице-президенты.

Что известно на данный момент

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Вновь избранный президент и вице-президент вступают в должность в полдень 20 января следующего года после выборов. В этот день происходит торжественная церемония - инаугурация президента США.

Отметим, что в этом году кандидатом в президенты Америки от демократов должен был стать действующий глава государства Джо Байден. Однако, в воскресенье, 21 июля, он заявил, что выходит из предвыборной гонки. Вместо себя он предложил кандидатом в президенты США вице-президента Камалу Харрис.

При этом Байден отметил, что останется главой государства до окончания своих полномочий. Таков был его ответ на призыв некоторых республиканцев досрочно уйти в отставку.

В свою очередь Республиканская партия выдвинула кандидатом на пост президента США бывшего главу государства Дональда Трампа, на которого недавно было совершено покушение. После новостей о Байдене Трамп призвал провести вторые дебаты на канале Fox News, который считается близким к нему. Первые дебаты между демократом и республиканцем организовывал канал ABC.

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