Харлан удивила результатом, выступив впервые после триумфа на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вернулась к соревнованиям. Украинка выступила на этапе Гран-при во французском Орлеане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Самая титулованная украинская олимпийка начала турнир с победы. Хотя в противостоянии с итальянкой Алесией Ди Карло в первом круге ей было нелегко – 15:14.
Следующей соперницей стала Юлия Цеслар из Польши. Уступая в противостоянии со счетом - 11:13, украинская саблистка совершила рывок и вырваться вперед - 14:13. Но получить решающее победное очко Харлан не смогла. Наоборот, пропустив две атаки соперницы, она уступила (14:15) и завершила выступления уже во втором круге.
Для украинки это были первые соревнования после Олимпийских игр-2024, где она завоевала индивидуальную "бронзу" и "золото" в командных соревнованиях. Отметим, что в прошлом году Харлан на Гран-при в Орлеане была второй. В финале она проиграла француженке Манон Апити-Брюне, впоследствии ставшей олимпийской чемпионкой.
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