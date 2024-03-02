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Харлан завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях

Фото: украинская спортсменка Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская спортсменка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию на саблях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Национального Олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта.

Гутцайт сообщил, что этап в Греции также является зачетным стартом в олимпийский рейтинг. Он является третьим в этом сезоне Кубка мира по фехтованию на саблях.

На старте турнира Харлан одержала три победы подряд, победив француженку Келли Люзинье, далее Полину Каспярович из Азербайджана и Магду Скарбонкевич из США.

"Медаль наша спортсменка завоевала после победы в 1/4 финала против двукратной чемпионки мира Мисаки Эмуры из Японии (15:8)", - сообщил президент НОК.

Напомним, в начале декабря Харлан смогла взойти на вторую строчку пьедестала почета Гран-при в Орлеане.

Перед этим украинка также завоевала "серебро" на первом этапе Кубка мира по фехтованию.

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