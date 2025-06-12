Харлан вне сборной Украины: кто заменит самую титулованную спортсменку на Евро-2025

Кто в заявке сборной

В состав украинской команды вошли 26 спортсменов: 14 женщин и 12 мужчин. Они будут соревноваться в трех видах оружия - сабле, рапире и шпаге - как в личных, так и в командных турнирах.

В составе сборной нет главной звезды украинского фехтования Ольги Харлан. Причины ее неучастия не уточняются.

Отметим, что в составе присутствуют две партнерши Харлан по "золотой" олимпийской команде саблисток на Олимпиаде-2024 - Алина Комащук и Елена Кравацкая.

В Геную поедет единственная действующая чемпионка Европы в составе "сине-желтых" - Влада Харькова (шпага). А также еще одна призерка прошлогоднего Евро - Дарья Миронюк (рапира).

Кроме них на чемпионате континента выступит, в частности, большая группа дебютантов. У женщин это: Александра Бондарь, Дарья Гонцова (обе - сабля) и Анна Максименко (шпага). У мужчин - Богдан Боговин (сабля), Елизарь Дырда и Максим Гаравский (оба - рапира).

Сколько медалей разыграют на Евро

Чемпионат Европы стартует 14 июня и продлится до 19-го числа.

Всего на турнире будет разыграно 12 комплектов медалей - по 6 в мужских и женских категориях.