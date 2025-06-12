Харлан поза збірною України: хто замінить найтитулованішу спортсменку на Євро-2025

Хто у заявці збірної

До складу української команди увійшли 26 спортсменів: 14 жінок та 12 чоловіків. Вони змагатимуться у трьох видах зброї – шаблі, рапірі та шпазі — як в особистих, так і в командних турнірах.

У складі збірної немає головної зірки українського фехтування Ольги Харлан. Причини її неучасті не уточнюються.

Зазначимо, що в складі присутні дві партнерки Харлан по "золотій" олімпійській команді шаблісток на Олімпіаді-2024 – Аліна Комащук і Олена Кравацька.

У Геную поїде єдина чинна чемпіонка Європи в складі "синьо-жовтих" – Влада Харькова (шпага). А також ще одна призерка торішнього Євро – Дарія Миронюк (рапіра).

Крім них на чемпіонаті континенту виступить, зокрема, велика група дебютантів. У жінок це: Олександра Бондар, Дар'я Гонцова (обидві – шабля) та Анна Максименко (шпага). У чоловіків – Богдан Боговін (шабля), Єлізар Дирда та Максим Гаравський (обидва – рапіра).

Скільки медалей розіграють на Євро

Чемпіонат Європи стартує 14 червня та триватиме до 19-го числа.

Загалом на турнірі буде розіграно 12 комплектів медалей – по 6 у чоловічих і жіночих категоріях.