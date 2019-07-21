У Харківській області затримали автобуси з підозрілими пасажирами

Правоохоронці в день голосування на виборах в Верховну раду зафіксували переміщення шести автобусів з пасажирами спортивної статури, які відмовилися пояснити поліції мета приїзду. Про це повідомляє пресс-служба поліції області.

За даними поліції, у автобусів були державні символи з київської, донецької та харківської реєстрацією.

"Поліція Харківської області перевіряє мета візиту групи осіб, які прибули в Ізюмський район на шести автобусах... Під час перевірки громадяни відмовилися пояснювати поліції, з якою метою вони прибули з сусідніх регіонів у Харківській області. В даний час автобуси покинули територію району і вирушили в напрямку Харкова", - йдеться в повідомленні.

Фото (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Центральної виборчої комісії заявили про відсутність системних порушень на виборах.

Додамо, що всього поліція отримала 838 повідомлень, пов'язаних із виборами в Раду. Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій (128), Дніпропетровській (108), Запорізькій (64), Київ (59). В основному всі порушення стосуються незаконної агітації (214 випадків), підкуп (20), конфліктні ситуації (18).