У Харкові відновлюють водопостачання міста
Водопровідні мережі у Харкові наповнюються водою після відновлення роботи насосних станцій комунального підприємства "Харківводоканал".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Харків".
Комунальники зуміли відновити водопостачання міста в непростих умовах. Разом із тим, через низький тиск в окремих районах Харкова мешканців міста просять ділитися водою із сусідами.
"Комунальне підприємство "Харківводоканал" повідомляє, що після усунення пошкодження на ЛЕП, насосні станції підприємства знову працюють у плановому режимі, мережі водопостачання наповнюються водою. Водопостачання частини будинків здійснюється зі зниженим тиском", – заявили в підприємстві.
До слова, колишній в'язень нацистських концтаборів загинув внаслідок російського удару по Харкову.
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