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ЗСУ збили ворожий винищувач Су-24 і дві крилаті ракети

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 11:59
ЗСУ збили ворожий винищувач Су-24 і дві крилаті ракети Фото: (facebook.com/aviacionmilitar am)
Автор: Валерія Поліщук

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські військові сьогодні збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24. Також в південному напрямку були збиті дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Є хороші новини. Сьогодні з ранку був збитий ще один винищувач-бомбардувальник Су-24, це дані радіоперехоплення. Також на південному напрямку збили ще дві крилаті ракети", - заявив він.

Ігнат додав, що російські окупанти нарощують на південному напрямку свої сили.

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