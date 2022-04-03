ЗСУ збили ворожий винищувач Су-24 і дві крилаті ракети
Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українські військові сьогодні збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-24. Також в південному напрямку були збиті дві крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Є хороші новини. Сьогодні з ранку був збитий ще один винищувач-бомбардувальник Су-24, це дані радіоперехоплення. Також на південному напрямку збили ще дві крилаті ракети", - заявив він.
Ігнат додав, що російські окупанти нарощують на південному напрямку свої сили.
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