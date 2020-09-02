В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки в екосистемах під час пожежонебезпечного періоду. В Україні 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, високий ризик виникнення пожеж на відкритих територіях буде спостерігатися в південній частині, східних, центральних областях і в більшості районів Сумської та Хмельницької областей.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття в лісах і лісопосадках;

заїжджати автомобілем в ліс;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати звалища та спалювати відходи.

Нагадаємо, сьогодні західні області вкриє дощами, а на всій іншій території очікується суха і спекотна погода. Температура повітря в Україні коливатиметься від +22 +36 тепла.