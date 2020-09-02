ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, Середа 02 вересня 2020 15:50
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки в екосистемах під час пожежонебезпечного періоду. В Україні 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, високий ризик виникнення пожеж на відкритих територіях буде спостерігатися в південній частині, східних, центральних областях і в більшості районів Сумської та Хмельницької областей.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття в лісах і лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища та спалювати відходи.

Нагадаємо, сьогодні західні області вкриє дощами, а на всій іншій території очікується суха і спекотна погода. Температура повітря в Україні коливатиметься від +22 +36 тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пожежаДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся