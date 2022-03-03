Авіаудар окупантів по Ізюму: кількість жертв збільшилася
В результаті нічного авіаудару російських окупантів по Ізюму Харківській області кількість загиблих громадян збільшилася до восьми.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міського голови Вадима Мацокіна.
"В центрі міста значні руйнації. На Українській вже 8 трупів. Поцілили в поліцію. Пожежа", - пише він.
Перед цим повідомлялося про шість жертв, включаючи двох дітей, які загинули через російську повітряну атаку на місто і попадання снаряда в житловий будинок по вул. Українській.
За повідомленнями місцевих жителів в мережі, після атаки відсутнє світло в найближчих селищах.
Наслідки російського авіаудару вночі по житловому будинку в Ізюмі (фото: t.me/UkraineNow)
Раніше повідомлялося, що при обстрілі Харкова окупантами загинула співробітниця місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна.
Нагадаємо, що ввечері 2 березня в центрі Харкова від обстрілу адмінбудівель загинули 4 людини, 15 отримали травми.
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