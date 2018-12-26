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У Львівській області сталась масова бійка в електричці

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 13:49
У Львівській області сталась масова бійка в електричці
Фото: наслідки бійки в електричці (facebook.com/dasha_lisovska)

У бійці постраждала поліцейська

У  середу, 26 грудня, у Львівській області в в електропоїзді сполученням "Львів - Здолбунів" сталась масова бійка, в якій постраждала поліцейська. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Львівської області.

На місце події  приїхала група реагування патрульної поліції Буського відділення поліції. Під час встановлення всіх обставин події, один із учасників бійки наніс поліцейській удари по обличчю та голові.

"Капітана поліції госпіталізовано, в неї діагностували струс головного мозку та забої тіла", - йдеться у повідомленні.

Правопорушника, який вдарив поліцейську, затримали. Ним виявився 47-річний мешканець Буського району. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. 

"Правоохоронці також встановили особи всіх причетних до скоєння хуліганських дій у поїзді приміського сполучення. Обставини події встановлюються", - додали у поліції.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України  (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, яка передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі) та за ч.2 ст.296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки зі стріляниною у Дарницькому районі. Між невстановленими особами виник спочатку словесний конфлікт, а потім почалася бійка, в ході якої поранення отримали двоє молодих людей 20-ти і 26-ти років. Постраждалих доставили в медичний заклад для надання необхідної допомоги, але від подальшої госпіталізації вони згодом відмовилися.

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