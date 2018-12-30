У Львівській області поїзд на смерть збив чоловіка

Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі обставини події встановлюються

У Львівській області вчора, 29 грудня 2018 року, поїзд на смерть збив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації у Facebook.

Як зазначається, подія сталася 29 грудня о 18:50 на перегоні Глинна-Щирець.

"Зупиночний пункт “Семенівка”, при слідуванні резервом, поїзд №4651 смертельно травмував мешканця с. Сердиця Пустомитівського району 1964 року народження. Затримок в русі поїздів не було. Обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бориславі (Львівська область) поліція встановлює обставини отруєння 5 дітей, які відпочивали в одному з готельних комплексів у селищі Східниця.

Також повідомлялося, що у Львівській області в електропоїзді сполученням Львів - Здолбунів сталась масова бійка, в якій постраждала поліцейська. Як зазначалося, під час встановлення всіх обставин події, один із учасників бійки наніс поліцейській удари по обличчю та голові.