ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Харківській області підтвердили випадок захворювання на дифтерію

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 17:15
В Харківській області підтвердили випадок захворювання на дифтерію
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пацієнтка отримує лікування антибіотиками

В Харківській області бактеріологічне дослідження підтвердило наявність нетоксигенні штами дифтерійної палички у хворого ангіною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, пацієнтка зараз отримує лікування антибіотиками.

"Сьогодні о 14:30 по Харківській області надійшло екстрене повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксигенні штами дифтерійної палички у хворого ангіною. Пацієнтка перебуває в стаціонарі і отримує лікування антибіотиками. Сироватка не вводилася у зв'язку з виділенням мікроорганізму, який не виробляє токсин", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, епідеміологи обласного Центру громадського здоров'я здійснюють заходи за місцем проживання та роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заяивила, що станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.

За словами генерального директора Центру громадського здоров'я Моз Володимира Курпіта, просновная причина збільшення кількості випадків захворювання на дифтерію пов'язана з недостатнім охопленням вакцинації. Він додав, що з-за низького рівня вакцинації від дифтерії існує загроза поширення хвороби.

Стрілянина у Харкові: поліція знайшла у фігуранта гранатомет і боєприпаси В Україні зросла кількість випадків захворювання на дифтерію
Новини України Харківдифтерія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся