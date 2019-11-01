В Харьковской области подтвердили случай заболевания дифтерией

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Пациентка получает лечение антибиотиками

В Харьковской области бактериологическое исследование подтвердило наличие нетоксигенные штамма дифтерийной палочки у больного ангиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, пациентка сейчас получает лечение антибиотиками.

"Сегодня в 14:30 по Харьковской области поступило экстренное сообщение о бактериологическое выделение нетоксигенные штамма дифтерийной палочки у больного ангиной. Пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками. Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эпидемиологи областного Центра общественного здоровья осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки. Всего обследовано 27 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заяивила, что по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией.

По словам генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпита, основная причина увеличения количества случаев заболевания на дифтерию связана с недостаточным охватом вакцинации. Он добавил, что из-за низкого уровня вакцинации от дифтерии существует угроза распространения болезни.