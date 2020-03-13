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У Харківській області побоюються поширення коронавіруса через вибори

Новини » Політика     13.03.2020 - 12:30
У Харківській області побоюються поширення коронавіруса через вибори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даними ВООЗ, кожен десятий хворий потребує госпіталізації на кілька тижнів

У зв'язку з карантином через загрозу поширення коронавірусу в Україні, заплановані на 15 березня довибори в парламент на 179-му окрузі в Харківській області необхідно перенести. Про це пише журналіст Кирило Сазонов, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, на 15 березня заплановані довибори на 179 мажоритарному окрузі в Харківській області з кількістю виборців понад 150 тисяч осіб.

На думку Сазонова, виборчі дільниці є ідеальними інкубаторами вірусу. Адже в районах, особливо в сільській місцевості, це як правило старі школи, дитсадки чи клуби, де провести яку-небудь антивірусну обробку просто неможливо.

"А хто є найбільш дисциплінованою групою виборців в Україні? Правильно, пенсіонери. Хто за статистикою найбільш уразливі перед коронавірусом? Літні люди. Саме в цій групі найвищий показник смертності від нового вірусу", - пише журналіст.

Журналіст нагадав, що за даними ВООЗ, кожен десятий хворий потребує госпіталізації на кілька тижнів, практично всім потрібен кисень.

"Лікарні країн, що стали осередками, переповнені. В італійському регіоні Ломбардії з найбільш розвиненою системою охорони здоров'я, інтенсивну терапію проводять у коридорах лікарень, операційних, встановлюють наметові містечка, щоб впоратися з напливом хворих", - відзначає він.

Журналіст упевнений, у цій ситуації необхідно, щоб в Україні обмеження, які торкнулися шкіл, садів, вузів, розважальної сфери, були повноцінними, а карантин – дійсним інструментом стримування пандемії й захисту для всіх. В тому числі й для всіх учасників виборчого процесу в Харківській області.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Як раніше писало РБК-Украина, члени виборчих дільниць на 179 окрузі в Харківській області бояться йти на роботу в неділю, 15 березня, через всенаціональний карантин, спровокований епідемією коронавірусу у світі, і закликають Центральну виборчу комісію (ЦВК) перенести дату виборів.

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