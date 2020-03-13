В Харьковской области опасаются распространения коронавируса из-за выборов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данным ВОЗ, каждый десятый заболевший требует госпитализации на несколько недель

В связи с карантином из-за угрозы распространения коронавируса в Украине, запланированные на 15 марта довыборы в парламент на 179-м округе в Харьковской области необходимо перенести. Об этом пишет журналист Кирилл Сазонов, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, на 15 марта запланированы довыборы на 179 мажоритарном округе в Харьковской области с количеством избирателей более 150 тысяч человек.

По мнению Сазонова, избирательные участки являются идеальными инкубаторами вируса. Ведь в районах, особенно в сельской местности, это как правило старые школы, детсады или клубы, где провести какую - либо антивирусную обработку просто невозможно.

"А кто является самой дисциплинированной группой избирателей в Украине? Правильно, пенсионеры. Кто по статистике наиболее уязвимы перед коронавирусом? Пожилые люди. Именно в этой группе самый высокий показатель смертности от нового вируса", - пишет журналист.

Журналист напомнил, что по данным ВОЗ, каждый десятый заболевший требует госпитализации на несколько недель, практически всем нужен кислород.

"Больницы стран, ставших очагами, переполнены. В итальянском регионе Ломбардии с наиболее развитой системой здравоохранения, интенсивную терапию проводят в коридорах больниц, операционных, устанавливают палаточные городки, чтобы справиться с наплывом заболевших", - отмечает он.

Журналист уверен, в сложившейся ситуации необходимо, чтобы в Украине ограничения, коснувшиеся школ, садов, ВУЗов, развлекательной сферы, были полноценными, а карантин – действительным инструментом сдерживания пандемии и защиты для всех. В том числе и для всех участников избирательного процесса в Харьковской области.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, коронавирус был обнаружен в 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Как ранее писало РБК-Украина, члены избирательных участков на 179 округе в Харьковской области боятся идти на работу в воскресенье, 15 марта, из-за всенационального карантина, спровоцированного эпидемией коронавируса в мире, и призывают Центральную избирательную комиссии (ЦИК) перенести дату выборов.