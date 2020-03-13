Вибори на 179 окрузі просять перенести через карантин в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Члени комісії сподіваються, що ЦВК скасує вибори 15 березня

Члени виборчих дільниць на 179 окрузі у Харківській області бояться йти на роботу у неділю, 15 березня, через всенаціональний карантин, спровокований епідемією коронавірусу у світі, та закликають Центральну виборчу комісію (ЦВК) перенести дату виборів. Про це пише УНІАН, передає РБК-Україна.

"Закриті всі школи, всі внз, всі навчальні заклади - все закрито. У нас навіть батьківські збори заборонили проводити в класі. Незрозуміло, хто прийде і з якою метою на дільниці. Я дзвонила голові комісії, питала, чи будемо збиратися, обговорювати цю тему, але вона сказала, що все в силі, бюлетені в п'ятницю будуть видавати, їх треба забирати й рахувати", - цитує видання одного з членів комісії у Краснограді.

Як зазначає видання, бояться заразитися коронавірусом майже усі члени комісії та сподіваються, що ЦВК ухвалить рішення про скасування виборів на найближчому засіданні.

"Ніхто і нічого не знає, але ми будемо працювати. Є побоювання, мало що може трапитися. Поки що нам нічого не розповідали - ні про засоби захисту, ні про що", - розповіла член комісії N630533 Ганна.

"Взагалі-то боїмося. Боюся захворіти. Не дарма закрили всі навчальні заклади не тільки у нас, в Краснограді, але і в Харкові. І взагалі сказали дітям по можливості нікуди не ходити, сидіти вдома. Я взагалі думала, що скасують ці вибори. Так багато мої колеги думали", - додає ще один член комісії Ірина.

Зазначимо, що скасувати дострокові вибори може ЦВК, яка збереться на чергове засідання о 14.30 в п'ятницю, 13 березня. Поки на порядку денному стоїть лише питання про винесення попереджень декільком кандидатам в народні депутати, які балотуються в окрузі N179.

12 березня у Центральній виборчій комісії вирішили, що введення карантину не позначиться на позачергових виборах у 179-му окрузі. Членам комісії вирішили роздати маски, а виборцям - пам'ятки про коронавірус.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що статистика в Україні по коронавірусу одна з кращих в порівнянні з іншими країнами світу.

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