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У Харківській області окупанти пошкодили газопровід: тисячі людей залишилися без газу

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Харківська область , Понеділок 28 березня 2022 13:28
У Харківській області окупанти пошкодили газопровід: тисячі людей залишилися без газу У Харківській області окупнати пошкодили газопровід (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській області російські окупанти пошкодили магістральний газопровід. Повідомляється, що газопостачання зникло у понад 4,4 тисячі споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОДА.

Зокрема, "Харківгаз" закликав клієнтів компанії, яким зранку 28 березня перестав надходити природний газ, самостійно перекрити крани перед газовими приладами у своїх оселях.

"Проведення ремонтних робіт залежатиме від перебігу військових дій в районі пошкодження магістралі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

Також ми писали, що у Харкові окупанти обстріляли людей у черзі за гумдопомогою, є поранені.

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