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В Харьковской области оккупанты повредили газопровод: тысячи людей остались без газа

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Харьковская область , Понедельник 28 марта 2022 13:28
В Харьковской области оккупанты повредили газопровод: тысячи людей остались без газа В Харьковской области оккупанты повредили газопровод (фото facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Харьковской области российские оккупанты повредили магистральный газопровод. Сообщается, что газоснабжение исчезло у более 4,4 тысячи потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В частности, "Харьковгаз" призвал клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.

"Проведение ремонтных работ будет зависеть от хода военных действий в районе повреждения магистрали", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

Также мы писали, что в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые.

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