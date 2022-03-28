В Харьковской области оккупанты повредили газопровод: тысячи людей остались без газа

В Харьковской области российские оккупанты повредили магистральный газопровод. Сообщается, что газоснабжение исчезло у более 4,4 тысячи потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОГА.

"Проведение ремонтных работ будет зависеть от хода военных действий в районе повреждения магистрали", - говорится в сообщении.

В частности, "Харьковгаз" призвал клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

Также мы писали, что в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые.

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