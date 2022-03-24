На Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про несподівану "допомогу" авіації РФ у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Telegram-канал очільника області.

У селі Мала Рогань російський гелікоптер завдав удару по позиціях військ РФ. За словами Синєгубова, саме ці військові Росії постійно обстрілювали Харків з артилерійського озброєння та реактивної системи залпового вогню.

"Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ", – заявив голова ОВА.