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На Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ

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Харківська область, Четвер 24 березня 2022 21:43
На Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ Фото: Російські військові (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про несподівану "допомогу" авіації РФ у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал очільника області.

У селі Мала Рогань російський гелікоптер завдав удару по позиціях військ РФ. За словами Синєгубова, саме ці військові Росії постійно обстрілювали Харків з артилерійського озброєння та реактивної системи залпового вогню.

"Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ", – заявив голова ОВА.

До слова, російське командування прагне завершити війну проти України до 9 травня.

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