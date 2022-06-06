У Харківській області ворог обстріляв цивільну інфраструктуру
У Харківській області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Зокрема, ворог атакував три населені пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Зазначається, для сковування дій сил оборони ворог веде інтенсивні артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ.
"Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське", - йдеться в повідомленні.
На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів.
З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій, зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські війська застосували фосфорні снаряди по території Харківської області.
Як заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, противник не залишає спроб повернутися в обласний центр, однак на сьогодні у нього недостатньо сил для наступу і захоплення Харкова.
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