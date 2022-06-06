У Харківській області ворог обстріляв цивільну інфраструктуру

У Харківській області окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Зокрема, ворог атакував три населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зазначається, для сковування дій сил оборони ворог веде інтенсивні артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ.

"Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське", - йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів.

З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій, зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські війська застосували фосфорні снаряди по території Харківської області.

Як заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, противник не залишає спроб повернутися в обласний центр, однак на сьогодні у нього недостатньо сил для наступу і захоплення Харкова.

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