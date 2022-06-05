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Окупанти вдарили по Харківській області фосфорними снарядами

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Харків, Неділя 05 червня 2022 08:31
Окупанти вдарили по Харківській області фосфорними снарядами Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ районі села Черкаські Тишки Харківської області застосували заборонені фосфорні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також на харківському напрямку підрозділи противника зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і запобіганні подальшого просування військ ЗСУ до державного кордону.

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