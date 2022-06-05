Окупанти вдарили по Харківській області фосфорними снарядами
Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Війська РФ районі села Черкаські Тишки Харківської області застосували заборонені фосфорні боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Також на харківському напрямку підрозділи противника зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і запобіганні подальшого просування військ ЗСУ до державного кордону.
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