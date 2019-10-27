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У Києві зіткнулися два таксі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 14:56
У Києві зіткнулися два таксі, є постраждалі

Аварія сталася в Дарницькому районі столиці

У ніч на 27 жовтня, в Дарницькому районі столиці на Харківському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як зазначається, зіткнулися таксі ZAZ Vida і Skoda Fabia, в котрих були пасажири.

"ZAZ їхав по Харківському шосе з боку станції метро" Бориспільська ". У цей момент на перехресті з вулицею Брацлавської Skoda, яка рухалася в протилежному напрямку, почала повертати ліворуч, де і сталося зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих - водій і жінка пасажир з Fabia, а також чоловік з жінкою - пасажири Vida.

Варто відзначити, що два автомобіля їхали на зелений сигнал світлофора. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці аварії встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області в результаті зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули 3 людини, серед жертв була дитина.

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській області поліцейський влаштував аварію, в якій постраждали троє людей.

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