У Харківській області горів склад гумових виробів

До гасіння було залучено 40 рятувальників та 8 одиниць техніки
Вчора ввечері у Харківській області сталася пожежа на складі де зберігалися гумові вироби. Рятувальники не могли загасити вогонь всю ніч, проте, в результаті пожежу було ліквідовано.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомляється, пожежа сталась о 18:28 у селі Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі. Рятувальники ліквідували її сьогодні о 06:55. Відомо, що вогонь охопив площу в 1 тисячу м кв. Врятовано поруч розташовані виробничі будівлі.
Фото: пожежа на складі гумових виробів (dsns.gov.ua)
У відомстві зазначають, що жертв та постраждалих у результаті пожежі немає.
До гасіння було залучено 40 рятувальників та 8 одиниць техніки.
Нагадаємо, 19 серпня, рятувальники загасили пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Великій Васильківській у Києві.
Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа.
Додамо, у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу.