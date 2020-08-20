У Харківській області горів склад гумових виробів

Вчора ввечері у Харківській області сталася пожежа на складі де зберігалися гумові вироби. Рятувальники не могли загасити вогонь всю ніч, проте, в результаті пожежу було ліквідовано.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась о 18:28 у селі Безруки Дергачівського району в одноповерховій складській будівлі. Рятувальники ліквідували її сьогодні о 06:55. Відомо, що вогонь охопив площу в 1 тисячу м кв. Врятовано поруч розташовані виробничі будівлі.

Фото: пожежа на складі гумових виробів (dsns.gov.ua)

У відомстві зазначають, що жертв та постраждалих у результаті пожежі немає.

До гасіння було залучено 40 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Нагадаємо, 19 серпня, рятувальники загасили пожежу у багатоповерховому будинку на вулиці Великій Васильківській у Києві.

Крім того, у Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа.

Додамо, у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу.