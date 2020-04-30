В Харківській області ще 5 медиків захворіли коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області COVID-19 виявили у 65 медпрацівників

В Харківській області зафіксували ще п'ять нових захворювань коронавірусом COVID-19 серед медичних працівників. Про це повідомили голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер Telegram.

Повідомляється, що станом на 30 квітня в Харківській області 65 медиків інфікувалися коронавірусом. Всього в регіоні 249 підтверджених захворювань, з них 12 за останню добу. Померли 4 людини з COVID-19, 20 пацієнтів одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 10% від загальної кількості хворих коронавірусом є медпрацівниками. Всього в столиці захворіло 148 медика. Загальна кількість інфікованих - 1401 осіб.

В Україні коронавірусом захворіли 2063 медичних працівника 717 дитини. За минулу добу підтвердили захворювання у 87 медпрацівників та 45 дітей.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавіруса - 540, днем раніше було 456 нових захворювань.