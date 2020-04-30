ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харьковской области еще 5 медиков заболели коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 15:33
В Харьковской области еще 5 медиков заболели коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области COVID-19 выявили у 65 медработников

В Харьковской области зафиксировали еще пять новых заболеваний коронавирусом COVID-19 среди медицинских работников. Об этом сообщили глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на 30 апреля в Харьковской области 65 медиков инфицировались коронавирусом. Всего в регионе 249 подтвержденных заболеваний, из них 12 за последние сутки. Умерли 4 человека с COVID-19, 20 пациентов выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 10% от общего количества заболевших коронавирусом являются медработниками. Всего в столице заболели 148 медика. Общее количество инфицированных - 1401 человек.

В Украине коронавирусом заболели 2063 медицинских работника и 717 ребенка. За прошлые сутки подтвердили заболевание у 87 медработников и 45 детей.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, днем ранее было 456 новых заболеваний.

​У сотрудника секретариата Высшего совета правосудия подтвердили коронавирус Минздрав запустил сайт с информацией о лекарствах при COVID-19
Новости Украины ХарьковКоронавирусХарьковмедики
News
On Top