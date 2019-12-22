У Харківській області в ДТП постраждали троє поліцейських

У Харківській області сталася дорожньо-транспортньо пригода (ДТП), в результаті якої постраждали троє поліцейських і водій легкового автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що троє поліцейських у віці від 40 до 45 років та 51-річний водій легкового автомобіля з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Валковської районної лікарні. Аварія сталася 22 грудня близько 13:30 в місті Валки на трасі Київ-Харків-Довжанський.

Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ-2106 з причепом здійснював лівий поворот в бік автозаправної станції та зіткнувся зі службовим автомобілем Mitsubishi Outlander, який рухався в зустрічному напрямку.

Інформацію про подію зареєстровано у Валківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області, в селі Братківці Тисменицького району поїзд збив поліцейський автомобіль, в результаті постраждали троє осіб. У ДТП потрапив наряд у складі співробітника поліції, чотирьох військовослужбовців Національної гвардії. В результаті аварії постраждали троє людей. Ще двоє правоохоронців обійшлися оглядом медиків.

У Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.