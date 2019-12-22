В Харьковской области в ДТП пострадали трое полицейских

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали трое полицейских и водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу. Авария произошла 22 декабря около 13:30 в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

Информацию о происшествии зарегистрировано в Валковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое человек. В ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

В Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.