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В Івано-Франківській області потяг збив поліцейський автомобіль

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 11:39
В Івано-Франківській області потяг збив поліцейський автомобіль
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії у Івано-Франківській області постраждали троє людей

В Івано-Франківській області, у селі Братківці Тисменицького району потяг збив поліцейський автомобіль, в результаті постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Як повідомляється, у ДТП потрапив наряд у складі працівника поліції, чотирьох військовослужбовців Національної гвардії. В результаті аварії постраждали троє людей. Ще двоє правоохоронців обійшлися оглядом медиків.

"Водій, не переконавшись у безпеці руху, виїхав на залізничне полотно та допустив зіткнення автомобіля із потягом № 606 сполученням Львів-Рахів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сталася аварія з участю автомобіля поліції і таксі. В результаті аварії постраждали чотири людини: двоє поліцейських і пасажири таксі - жінка і дитина.

Також у Кропивницького співробітник Національної поліції в Кіровоградській області скоїв наїзд на пішохода, від отриманих травм чоловік помер.

Також повідомлялося, що в Харкові відбулося смертельне ДТП за участю пішохода. На вулиці Кільцевій автомобіль скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув.

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