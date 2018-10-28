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У Кривому Розі під час перегонів сталася аварія, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 07:44
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок аварії постраждало 4 людини, серед яких дві дитини

У Кривому Розі під час гоночних змагань сталася аварія, в результаті якої постраждали 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Так, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час перегонів.  Одна з потерпілих - 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови та тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. 5-річний хлопчик отримав травми середньої тяжкості. 53-річна жінка доставлена до травматології, де їй поставили діагноз: закритий перелам тазу. Четвертий чоловік отримав легкі травми та від госпіталізації відмовився.

Як зазначається, 59-річний водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі траси та наїхав на глядачів.

У Кривому Розі під час перегонів сталася аварія, є постраждалі

Фото: аварія у Кривому Розі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після ДТП на Печерську за медичною допомогою звернулися 3 особи, дві з них згодом відмовилися від госпіталізації. За останньою інформацією, в результаті аварії пошкоджено 17 автомобілів. Водій автокрана в бесіді з поліцією повідомив, що у вантажівки нібито відмовили гальма.

Відзначимо, у зв'язку з цією аварією вранці на бульварі утворилася серйозна пробка в напрямку від станції метро "Печерська" до Бессарабського ринку.

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