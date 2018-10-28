В Харьковской области в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Еще два человека пострадали в результате аварии

В Харьковской области в результате аварии с пассажирским автобусом погиб мужчина, еще два человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что авария произошла вчера в 17:30 на трассе "Чугуев - Великий Бурлук" в районе поселка Печенеги.

"44-летний водитель автомобиля "Форд Транзит" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением "Печенеги - Харьков". На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате ДТП водитель автомобиля "Форд Транзит" от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на месте аварии врачи оказали медицинскую помощь двум пострадавшим. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге во время гоночных соревнований произошла авария, в результате которой пострадали 4 человека.

Вчера в Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО), в результате чего сгорели три автомобиля.