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У Львівській області під лід провалилися рибалки, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 12:57
У Львівській області під лід провалилися рибалки, є загиблий
Ілюстративне фото (lviv.dsns.gov.ua)

Один з рибалок помер від переохолодження

У Львівській області четверо рибалок провалилися під лід, один з них помер від переохолодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що вчора увечері на водоймі поблизу села Новий Яр рибалки провалилися під лід. Про інцидент повідомив очевидець, який кинувся на допомогу разом з іншими людьми. Рибалок дістали з води, надали першу допомогу, зняли з них мокрий одяг і розвели вогонь для обігріву.

Троє з них госпіталізовані, 34-річний мешканець Вінницької області помер по дорозі в лікарню. Як попередньо встановили медики - від переохолодження. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області під лід провалилися троє дітей 2014 року народження. В результаті інциденту загинули діти. За даними поліції, два хлопчики та дівчинка 2014 разом пішли гуляти і довгий час не поверталися додому. Батьки самостійно почали шукати дітей і виявили їх у воді на місцевому ставку.

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