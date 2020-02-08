У Запорізькій області під кригу провалилися діти

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В результаті інциденту загинули 3 дитини

У Запорізькій області сьогодні, 8 лютого, на ставку потонули троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

За даними рятувальної служби, сьогодні у селі Долинське на місцевому ставку під кригу провалилися три дитини 2014 року народження. В результаті інциденту діти загинули.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулого року у Київській області двоє чоловіків провалилися під кригу на озері у селі Хотянівка. Внаслідок події чоловіки загинули. Тіла загиблих з води дістали рятувальники.

Також РБК-Україна писало, що у Львові в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула малолітня дитина. Ще три людини в результаті аварії постраждали. На перехресті сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та Volkswagen Passat.

Крім того, 4 січня на трасі Київ-Чоп у Львівській області сталося ДТП, в результаті якого загинула дитина 2016 року народження. Автомобіль Lexus GS300 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Chevrolet Malibu. Двоє пасажирів автомобіля Chevrolet було госпіталізовано до лікарні у Львові.